Evento realizado no pátio de obras da prefeitura

Nesta quarta-feira (08) foi realizado um ciclo de palestras sobre violência doméstica em Joaquim Távora, ministrado pelo delegado Jean Paulo da Silva Brunhari e a promotora Cintia Oliveira Domingo Trancoso de Souza.

A palestra para os homens foi feita no pátio de obras da prefeitura e no período da tarde para as mulheres.

Na ocasião, explicado à elas os seus direitos e sobre o atendimento na delegacia de Polícia Civil e no Ministério Público.