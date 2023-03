Há vários dias permanece em local desconhecido

Dener Matheus de Souza Vigato (foto), de 29 anos, desapareceu.

Ele mora no distrito do Monte Real, em Santo Antônio da Platina.

Teria viajado para o Mato Grosso segundo consta no Boletim de Ocorrência e não deu mais notícias para os familiares.

Informações, comunicar a Polícia.