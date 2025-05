Gestante pode ter morrido de dengue por NEGLIGÊNCIA

Pré-adolescente enterrada neste sábado

Exclusivo: O corpo de Paulina de Souza da Silva (foto) foi sepultado às 11h35m deste sábado, dia 24, no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho aos 14 anos de idade. Ela, moradora do bairro Aeroporto, estava na Santa Casa, e não resistiu a uma dengue hemorrágica.

Foi velada na Funerária Vitoriana, que confirmou a causa mortis como dengue hemorrágica para o Npdiario.

A pré-adolescente era aluna da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e deixou bebê de 20 dias.

A gestante, internada na Unidade de Tratamento Intensivo, foi retirada para um quarto normal e levada para a “maternidade desativada” onde ocorreu perda grave de sangue, perdendo a vida.

Há informações de que o caso teria sido negligência e irresponsabilidade da atual diretoria, o que amplia a crise provocada pela postura do “dono” da Santa Casa, Karol Joseph Woytilla Soares Lima.

A vítima era puerpera (que acabou de dar a luz). Puerpério é o período após o parto até que o organismo da mulher volte às condições normais (pré-gestação).

A hemorrágica é uma forma grave da dengue, uma doença viral transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Essa doença pode ser potencialmente fatal se não for tratada de forma correta⁴. Acontece quando uma pessoa é infectada pela segunda vez por um dos quatro sorotipos do vírus da dengue. Na primeira infecção, o sistema imunológico cria anticorpos contra o vírus, mas nem sempre contra todos os sorotipos. Na segunda infecção, se o vírus for de um sorotipo diferente, os anticorpos anteriores podem tornar a infecção mais grave⁴.

Os sintomas da dengue hemorrágica incluem:

Febre alta

Dor de cabeça intensa

Dores musculares e articulares

Náuseas e vômitos

Sangramento do nariz, gengivas ou sob a pele.

Em casos graves, podem ocorrer hemorragias internas, choque e insuficiência de órgãos.