Deputada Cloara Pinheiro amplia contatos(vídeo)

Visitou Santo Antônio da Platina

A deputada estadual Cloara Pinheiro (PSD) esteve em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhada de Vinicius Camargo, Daniele, Franci, Bruna Fogaça e Nely Martins Moraes.

Está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná e logo no início da carreira política assumiu a Procuradoria da Mulher da Alep. Estreante na política, ela foi a mais votada para deputada estadual entre todos os postulantes no município de Londrina, eleita com mais de 35 mil votos.

É vice-presidente da Comissão de Cultura e faz parte das Comissões de Direitos da Mulher e de Igualdade Racial. Além disso, ela é suplente na Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção dos Animais e na Comissão de Relações Federadas e Assuntos Metropolitanos.

também participa das Frentes Parlamentares de Medicina e Odontologia, do Hidrogênio Renovável e Pró-Vida.

É filha do oficial da Polícia Militar, Clóvis Pinheiro e da uma dona de casa, Araci Pinheiro. Nasceu em Curitiba, é formada em Serviço Social e construiu sua vida profissional em Londrina.

Ela é esposa de Luís Cláudio, doutor em fisiologia do exercício. Sua primeira filha, Carolina Reeberg Stanganelli, perdeu a luta contra um retinoblastoma, que é um tipo raro de câncer ocular, quando tinha apenas cinco anos, em 1994. Também é mãe de Luiz Felipe, que é microfisioterapeuta, e avó de Ana Carolina, nascida em 2022.

Atuou na área por 25 anos com assistência social e em boa parte desses anos conciliou com sua carreira de apresentadora de TV. Nas duas frentes, ajudou diretamente entidades, organizações, hospitais, casas de apoio e milhares de pessoas.

É voluntária e porta-voz de várias entidades ligadas aos pacientes com câncer, às crianças com deficiência, aos idosos e autistas.

Atua também em outras causas, sendo madrinha do coletivo Black Divas, defensora dos direitos da população LGBTQIA+ e mantém diálogo direto com movimentos culturais.

Fotos: Maria Carolina Ruiz