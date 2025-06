Deputado ANIBELLI Neto avalia sucessão no Paraná (assistam)

Traça análise serena sobre quadro atual

O médico veterinário, advogado, e presidente do MDB do Paraná, deputado estadual Anibelli Neto esteve em Santo Antônio da Platina para cumprir agenda oficial e iniciou sua passagem pela cidade com uma visita ao NPdiario, onde foi recebido pelo diretor Valcir Machado. Durante o encontro, o parlamentar apresentou um panorama das ações de seu mandato, discutiu projetos em andamento e reafirmou seu compromisso com a região, além de traçar um panorama realista e atualizado da política.

Em um momento de diálogo transparente, fez uma prestação de contas, detalhando iniciativas desenvolvidas na Assembleia Legislativa em benefício dos municípios do Norte Pioneiro. A visita teve caráter institucional e também simbólico, já que o parlamentar mantém laços históricos com lideranças locais e com a população platinense.

Acompanhado do ex-prefeito por dois mandatos Flávio Zanrosso e de Anderson Batista Ferreira, foi recebido também pelo prefeito Gil Martins, secretária de Saúde, Adriana Almeida, jornalista Fábio Galhardi, Fábio Fonseca, servidor da Seção de Regularização e Auditoria SUS (Sistema Único de Saúde) Municipal, Silmara Rosa e o marido, Fabrício Pereira de Campos, ambos de Ribeirão Claro,

Antônio Anibelli Neto exerce seu quarto mandato no Parlamento. Atualmente é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e líder do bloco partidário MDB/PROS/SD/PSB da Casa.

Anibellinho, como é chamado pelos mais próximos, tem em sua formação o exemplo de sua família, pelos anos em que se dedicaram ao trabalho. Foi assim com seu pai, Antônio Martins Anibelli, deputado estadual e federal com nove mandatos, conquistando a Presidência da Assembleia Legislativa. Outro exemplo é o de seu avô, Antônio Anibelli, também deputado estadual e federal por seis mandatos, foi presidente da Alep e chegou a ocupar por um período o cargo de governador do Estado.

Imagens: Alecsander Ferreira e Maria Carolina Ortiz/Especial para o Npdiario