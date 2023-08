Deputado Cobra acompanha Ratinho

Em visita a alguns municípios

Nesta quinta-feira (17), o deputado Cobra Repórter (PSD), estará nos municípios de Wenceslau Braz, Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina para acompanhar o governador Carlos Massa Ratinho Junior que participa de inaugurações e da sessão da Assembleia Itinerante. Já na sexta-feira (16), o deputado visitará os municípios de Nova Fátima, Congonhinhas, Nova América da Colina e São Sebastião da Amoreira.

COM O GOVERNADOR

O parlamentar estará em Wenceslau Braz para a cerimônia de inauguração do Contorno Sul do município, no Centro Social Urbano César Elias Maluf – Av. Augusto Pascoal da Silva, 770.

Às 16h30, a agenda será em Joaquim Távora, onde o governador e o deputado vão entregar a obra de pavimentação do prolongamento da rua das Figueiras, acesso ao Santuário do Santíssimo Nome de Jesus, na Rua do Santuário, acesso ao Santuário.

Às 18h, em Santo Antônio da Platina, o deputado Cobra Repórter e o governador participam da 5ª Sessão Especial de Interiorização da Assembleia Itinerante, no Recinto de Leilões do Parque de Exposições Dr. Alício dos Reis, na BR 153 – Km 39.

Na ocasião, o deputado Cobra Repórter vai entregar a Menção Honrosa da Assembléia Legislativa para:

– Luiz Certano Dias, diretor do Grupo Certano;

– Muricy de Almeida e Silva, professor, advogado e primeiro locutor da Rádio Bom Jesus;

– Miguel Elias Fadel Neto, advogado, professor e ex-presidente da Apae e da OAB da subseção de Ibaiti;

– Carla Raquel da Rocha Abreu, médica;

– Jair Martins Esteves, lavrador, comerciante, ex-vereador e filantropo.

– Os policiais Cristiano Barbosa Alingheri e Renan Gaudencio Caldi que, no período de 30 dias, impediram duas tentativas de suicídio.

NOS MUNICÍPIOS

Na sexta-feira (18), o deputado Cobra Repórter permanecerá no Norte Pioneiro onde visita os municípios de Nova Fátima, às 9h; Congonhinhas, às 10:30; Nova América da Colina, às 13h e São Sebastião da Amoreira às 15h.