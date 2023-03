Mauro viabiliza R$ 3 milhões para Jacaré

Para aquisição de equipamentos rodoviários e veículos

Deputado estadual reeleito com 5.883 votos de jacarezinhenses, Mauro Moraes tem trabalho em conjunto com a prefeitura e o Governo do Estado para garantir melhorias para toda população. Pensando na infraestrutura do município, o parlamentar viabilizou cerca de R$ 3 milhões para a aquisição de equipamentos rodoviários e veículos para a administração.

Através do serviço social autônomo Paranacidade, Moraes, que é atualmente secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, viabilizou mais de R$ 2,3 milhões para que a administração municipal possa adquirir, através de licitação, equipamentos rodoviários e R$ 630 mil para compra de veículos de uso administrativo.

“A infraestrutura de Jacarezinho ganha, e muito, com um trabalho feito em conjunto, unindo lideranças das esferas municipal e estadual. Temos um Governador absolutamente solícito para atender demandas dos municípios, sempre atento ao desenvolvimento das cidades”, destaca Moraes.