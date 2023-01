Lombadas na 153: Deputado pede retirada urgente

No KM 33 da BR-153 em Santo Antônio da Platina

O deputado federal Pedro Lupion (PP) oficiou de novo o Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) solicitando providências com relação às lombadas instaladas nas proximidades das cabeceiras. São “responsáveis” por acidente frequentes no KM 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho

Uma carreta, um caminhão e um VW/Gol (foto) colidiram em acidente complexo na tarde deste domingo, dia 15. Não houve feridos graves. No último dia sete o motorista de uma carreta, William de Oliveira, 34 anos ( natural de Lucélia, município paulista de 22 mil habitantes) caiu e morreu após bater no guard rail e desabar de uma altura aproximada de 12 metros.

Abaixo, a íntegra do documento:

Ofício n° 10/2023

Brasília, 16 de janeiro de 2023.

Ao Senhor

ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS FILHO

Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –

DNIT

Senhor Diretor Geral,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me novamente com MÁXIMA URGÊNCIA que o caso demanda, no intuito de reiterar os termos do Ofício nº 5/2023, encaminhado a este Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no dia 10/01/2023.

Tal demanda foi pronta atendida pela Coordenação de Assuntos Parlamentares – COPAR e cadastrada SEI sob o nº 50600.001249/2023-46 para posterior acompanhamento, solicitando na oportunidade a manutenção na estrutura da ponte do Rio Ubá, no Km 33 da BR 153 – trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no norte pioneiro do Paraná.

Desde o dia 07/01/23 – data em que houve um grave acidente no local ora citado, lombadas têm trazido grandes transtornos no trecho – inclusive contribuindo com novos acidentes como o ocorrido na tarde de ontem envolvendo um carro e duas carretas, ocasionando grande engarrafamento e transtorno na região.

Dessa forma, diante do significativo fluxo de veículos, reitero que sem as devidas providências urgentes do DNIT, o local continuará crítico e infelizmente graves acidentes continuarão ocorrendo, colocando em risco a vida da população.

Na expectativa de sua melhor atenção para o exposto, subscrevo, renovando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

PEDRO LUPION.

Deputado Federal

