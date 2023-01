DER busca empresas para operar quatro linhas intermunicipais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está convocando empresas do setor de transporte intermunicipal de passageiros para operar provisoriamente quatro linhas no Norte Pioneiro.

As linhas disponíveis são Ribeirão do Pinhal – Bandeirantes, Jacarezinho – Cambará, Joaquim Távora – Ribeirão Claro e Jacarezinho – Ribeirão Claro. As linhas eram operadas pela empresa Princesa do Norte, que solicitou a paralisação da prestação do serviço, mas mantém a operação até uma nova empresa ser selecionada.

Podem participar empresas devidamente registradas junto ao DER/PR, que contem com veículos tipo ônibus ou micro-ônibus padrão rodoviário em suas frotas, apresentando a tabela de horários que pretendem executar e o formulário “Declaração de Interesse em Linhas Provisórias” preenchido, disponível nesta página.

Os documentos devem ser enviados para o e-mail fiscsacder@der.pr.gov.br para análise da Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial do DER/PR. Havendo mais de uma interessada, a escolha será através da análise dos requisitos exigidos pelo DER/PR e da capacidade técnica operacional mais adequada.

Linhas disponíveis:

RIBEIRÃO DO PINHAL – BANDEIRANTES

Extensão: 41 km

Tempo médio de percurso: 50 minutos

Rodovia: PR-436 (pavimentada)

Viagens diárias atualmente: 4 (20 semanais; apenas dias úteis)

JACAREZINHO – CAMBARÁ

Extensão: 23 km

Tempo médio de percurso: 40 minutos

Rodovia: PR-431 (pavimentada)

Viagens diárias atualmente: 4 (20 semanais; apenas dias úteis)

JOAQUIM TÁVORA – RIBEIRÃO CLARO

Extensão: 60 km

Tempo médio de percurso: 55 minutos

Rodovia: PR-218 e PR-151 (pavimentadas)

Viagens diárias atualmente: 2 (12 semanais; apenas dias úteis)

JACAREZINHO – RIBEIRÃO CLARO

Extensão: 30 km

Tempo médio de percurso: 50 minutos

Rodovia: PR-431 (pavimentada)

Viagens diárias atualmente: 6 (30 semanais; apenas dias úteis)