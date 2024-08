DER faz audiência de conservação de dez MIL km de rodovias

População poderá fazer sugestões e contribuições para o desenvolvimento

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), vai realizar em 15 de agosto uma audiência pública sobre a contratação da manutenção e conservação rotineira e periódica do pavimento de aproximadamente 10 mil quilômetros de rodovias estaduais.

A licitação será dividida em 40 lotes, contemplando todas as regiões do Paraná, um investimento de aproximadamente R$ 5,5 bilhões, com execução ao longo de três anos.

A audiência ocorrerá no auditório do DER/PR em Curitiba e será transmitida ao vivo pela internet, no canal oficial do DER/PR na plataforma YouTube, das 9h30 às 12h.

Serão apresentados os detalhes do Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias do Estado do Paraná (ProMAC), com cidadãos podendo tirar dúvidas, encaminhar sugestões e contribuir tanto durante o evento quanto nos dias seguintes, utilizando o e-mail dopcgm@der.pr.gov.br

Os serviços do ProMAC incluem um conjunto de operações destinadas a reparar ou corrigir defeitos no pavimento, garantindo uma operação segura, econômica e confortável para todos os usuários.

Informações sobre a audiência pública e o programa estão disponíveis no portal do DER/PR, clicando no banner específico.

Serviço:

Audiência pública – contratação de serviços de manutenção e conservação de rodovias do DER/PR

Dia: 15/08

Horário: 9h3h às 12h

Local: auditório do DER/PR com transmissão online pelo YouTube