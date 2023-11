Desaparece gatinha no JARDIM SAÚDE

Platinense Amorinha tem somente três meses de idade

Sumiu desde o início desta semana no Jardim Saúde em Santo Antônio da Platina uma gata de apenas três meses, sem raça definida. Tem a barriga branca e as costas rajadas.

Residia com os tutores Wagner Rodrigues Desiró e Suelem Larissa Fruzeri, que oferecem recompensa por informações que possam levar até “Amorinha”.

É mansa e pode estar em algum outro bairro.

As duas filhas do casal estão sentindo muito a falta dela.

Telefones de contato: (43) 99822-1713 ou 99134-2007 ( Falar com Wagner).