Desfile abre Pré-Natal em Santo Antônio da Platina (ASSISTAM)

Espetáculo atraiu muitos espectadores na noite de sexta-feira

Por volta das 21 horas, iniciou o pré-Natal de Santo Antônio da Platina nesta sexta-feira, dia 24, no centro da cidade.

Vários bailarinos e artistas desfilaram com carro alegórico com personagens, presépio vivo, e caminhão do Papai Noel com a mamãe Noela.

Assim que passou a igreja Matriz , na rua Marechal Deodoro, parou o carro na esquina e a equipe bem organizada com barreiras e tendas já havia formado filas para a multidão de crianças que desejavam ver e receber o show.

Voluntários da prefeitura em tendas ajudaram a distribuir presentes e o carimbo de controle no bracinho,

Imagens: Sheila Siqueira e Claudemir Ferreira/Especial para o Npdiario