Destino de objetos APREENDIDOS em CORNÉLIO seria em Santo Antônio (vídeo)

Mercadorias de descaminho oriundas do Paraguai



A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio, neste domingo (18), apreendeu mercadorias provenientes de descaminho na PR-160.

Em abordagem a ônibus Mercedes-benz/ Marcopolo Paradiso, linha Londrina à Jacarezinho, operação previamente programada, em seu bagageiro encontraram 05 bolsas e, ao manuseá-las, verificou-se que estavam com um peso além do normal para bolsas de roupas.

Solicitado ao motorista para que chamasse a proprietária, e foram abertas em sua presença, sendo constatadas mercadorias oriundas do Paraguai, sem a devida comprovação fiscal.

Questionada sobre a origem e o destino de tais mercadorias, informou que havia recebido em Foz do Iguaçu e descarregaria em Santo Antônio da Platina, além disso, não sabia quem seria a pessoa que receberia as bolsas. Em contato com o Delegado de Plantão da Polícia Federal de Londrina, orientou que fosse qualificada e liberada a proprietária, e a mercadoria fosse encaminhada ao pátio da Receita Federal de Londrina.

Apreendidos:

29 perfumes, 7 Tablets, 3 Ipads, 4 smartwatch, 227 celulares, 1 receptor AzAmerica.