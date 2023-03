Destruída plantação de erva em Cambará

Ação da Polícia Civil no bairro Gonzaga

Um espaço de lazer de Cambará, parquinho, estava sendo utilizado para plantio e cultivo de “Cannabis Sativa” (maconha). Segundo denúncias, era para fomentar o tráfico de drogas do bairro Gonzaga.

Em posse de informações anônimas no fim de semana os policiais civis realizaram diligências e foram até o parque municipal do bairro Gonzaga. Ao descerem da viatura, viram três suspeitos que estariam supostamente cuidando do cultivo criminoso, os quais imediatamente saíram em fuga pelo mato.

Em seguida, o conseguiram localizar uma pequena plantação de maconha e vários galhos da droga dispostos em cima de um contêiner para secagem e preparo do entorpecente. Todo material foi apreendido e encaminhado até o depósito da Polícia, para em seguida serem destruídos.

A Polícia já trabalha na identificação. Caso sejam presos, a pena se condenados, pode variar de 3 a 15 anos de prisão, haja vista plantar ou cultivar maconha, caracteriza crime de tráfico de drogas.