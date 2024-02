Detido por porte irregular de arma

Neste início de semana em Ibaiti

Nesta segunda-feira, 26, policiais militares rodoviários estavam realizando fiscalização de trânsito rodoviário na PR-435 quando abordaram uma caminhonete Toyota Hilux.

Durante a fiscalização de trânsito, foi questionado ao condutor sobre ilícitos no interior do veículo. De pronto, este informou ser atirador desportivo CAC exibindo uma pistola que estava municiada junto ao porta-luvas do veículo.

Ele apresentou toda documentação da mesma porém todos emitidos na região militar do seu domicílio em SP. De tal forma, consultando a Pop n⁰ 100.10 da PMPR, bem como discordâncias com o Decreto Presidencial n⁰ 11.615 de 21 de julho de 2023, o armamento estava sendo transportado de forma irregular não sendo admitido seu pronto emprego.

Por fim, o condutor e proprietário do armamento foi encaminhado a Delegacia de Ibaiti onde o mesmo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Resultados: 01 pistola .380 marca Glock apreendida; 11 (onze) munições. 380.