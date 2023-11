Detidos em Joaquim Távora com revólver

Com revólver calibre .38 carregado com seis munições intactas

A Polícia Militar e a Patrulha Rural de Joaquim Távora, neste fim de semana deteve dois rapazes na Avenida Paraná, de madrugada.

Os policiais realizavam policiamento ostensivo preventivo pela cidade quando se depararam com um Honda Civic, que ao perceber a presença dos policiais se evadiu em alta velocidade.

Na esquina da Avenida Paraná com a Rua Barão do Rio Branco, conseguiram realizar a abordagem ao veículo e aos ocupantes, sendo flagrados com um revólver calibre .38 carregado com seis munições intactas.

Os jovens foram identificados e constatou-se que o condutor estava com a CNH suspensa. Assim, encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis, juntamente com o veículo, arma de fogo e demais objetos apreendidos.