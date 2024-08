Detidos por tráfico de drogas: Jacarezinho

Pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Jacarezinho deteve dois envolvidos em tráfico de drogas no Jardim São Luiz.

Em ações de combate ao narcotráfico, os policiais militares constataram intensa movimentação de usuários na casa de um indivíduo, o qual já tinha passagem policial pelo crime tráfico de drogas, bem como haviam recentes denúncias que ele estava comercializando entorpecentes em sua residência.

O suspeito foi surpreendido pelas equipes policiais saindo ao portão de sua casa e tentou se evadir pra os fundos, todavia foi alcançado e detido. Com ele foram encontradas duas porções de cocaína. Ainda no quintal da casa, os policiais abordaram outro rapaz, que afirmou ter comprado uma porção de cocaína do detido, pelo valor de R$ 20,00.

Dentro da residência, os policiais encontraram uma balança de precisão e dois celulares em cima de uma mesa. Os dois forma detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia local.