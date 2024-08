Educação Municipal de Jundiaí do Sul

A Polícia Militar de Jundiaí do Sul, nesta segunda-feira, 26, esteve presente em homenagem ao “Dia do Soldado”.

A ação foi realizada por intermédio da coordenadora Pedagógica no CMEI(Centro Municipal de Educação Infantil) Nice Braga, que entrou em contato com a equipe de serviço da cidade para uma visita ao estabelecimento de ensino, onde ocorreu uma homenagem ao “Dia do Soldado”.

As crianças puderam interagir com integrantes da corporação.