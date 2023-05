DAJ Resort apresenta ‘Dia dos Namorados’ com romance e luxo

Confira todas atrações e comodidades em Ribeirão Clar o

O Dia dos Namorados está chegando e a dica para quem quer comemorar em grande estilo é passar um final de semana no Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro, na divisa entre os estados de São Paulo e do Paraná, inclusive, podendo aproveitar o feriado de Corpus Christi que acontece na quinta-feira, dia 8 de junho.

Considerado um dos melhores do Brasil pelo Booking e pelo Tripadvisor, o resort está em uma área de 200 mil metros quadrados com uma linda paisagem entre as montanhas e a represa de Chavantes.

Na estrutura, opções como piscinas com bar molhado e borda infinita, quadra esportiva, quadra de tênis, de beach tênis, passeios de bicicleta, pescaria, recreação, sala de cinema, bar, entre outras atrações, entretém os hóspedes.

Mesmo no outono, a temperatura é alta, com um média de 27 graus durante o dia, e permite curtir a piscina, tomar banho de sol e aproveitar os dias ensolarados com um céu azul de brigadeiro.

É raro, mas mesmo em dias nublados ou chuvosos, a diversão também está garantida. A piscina coberta, uma das maiores do Brasil, é aquecida, tem cromoterapia e pode ser acessada através de uma ligação interna com o complexo dos quartos. Na mesma área, é possível utilizar a academia, sauna seca e úmida e fazer a massagens terapêuticas do Jaune Spa L´Occitane (serviço cobrado à parte).

Os quartos são aconchegantes e sofisticados, com banheira de hidromassagem, cama king size, roupas de cama Trussardi e amenities L`O ccitane.

Gastronomia – E como o clima é para romance, o restaurante terá cardápio especial do chef, incluindo camarão ao champagne acompanhando de taça de espumante e música ao vivo no Gult bar. O Daj possui ainda uma excelente adega com diversos rótulos de variadas uvas e países.

No café da manhã, produtos frescos da região e o premiado café de Ribeirão Claro podem ser desfrutados na sacada do restaurante respirando o ar fresco que exala todas as manhãs e vista para lindas paisagens. No cardápio, destaque para a coalhada com frutas vermelhas, uma exclusividade saborosíssima.

Localização – É possível chegar em Ribeirão Claro de carro por estradas asfaltadas a partir de diversas cidades. As bonitas paisagens tornam a viagem ainda mais agradável e a distância passa despercebida. São apenas 390 quilômetros de Curitiba, São Paulo e Campinas, 250 km de Ponta Grossa e Maringá, 180 km de Londrina e 150 km de Bauru e Marília.