Dia dos Namorados INESQUECÍVEL é no Daj Resort & Marina

Do dia 12 até 16 (de quarta-feira até domingo)

O Daj Resort & Marina, de Ribeirão Claro, tem o prazer de anunciar uma celebração especial para o Dia dos Namorados, oferecendo aos casais uma experiência inesquecível em um ambiente luxuoso e romântico. A data especial será comemorada em grande estilo no dia 12 de junho, mas os casais podem aproveitar a estadia até o domingo, dia 16.

O ponto alto da celebração será o jantar temático especial, cuidadosamente elaborado pelo chef do resort. Este jantar exclusivo estará disponível tanto para hóspedes, com a refeição inclusa na diária, quanto para não-hóspedes, permitindo que mais pessoas desfrutem desta noite especial.

Ao chegar no resort, os casais serão recebidos com espumante, criando a atmosfera perfeita para uma escapada romântica.

O conforto e a exclusividade são prioridades no Daj Resort & Marina. As acomodações variam de 40 a 90 metros quadrados e são equipadas com enxoval da Trussardi e amenities da L’Occitane. As suítes maiores dispõem de chuveiros duplos, amplas sacadas e banheiras de hidromassagem, oferecendo o cenário perfeito para momentos de descanso e romance.

Para complementar a experiência, o Gult Bar oferecerá música ao vivo, criando uma atmosfera agradável e relaxante para os casais desfrutarem a noite.

Com visual para as montanhas de Ribeirão Claro, o Daj Resort & Marina é conhecido por sua exclusividade e espaços amplos, proporcionando uma experiência única e personalizada para cada casal.

Clima Agradável e Instalações de Lazer

Mesmo no outono, o clima da região permanece convidativo, com temperaturas mais altas, atingindo uma média de 27 graus durante o dia, permitindo que os visitantes aproveitem plenamente as instalações ao ar livre. Além disso, o resort conta com uma piscina coberta e aquecida, equipada com cromoterapia, proporcionando momentos relaxantes e revitalizantes.

Para uma experiência de relaxamento completa, o Jaune Spa by L’Occitane oferece uma variedade de tratamentos e massagens terapêuticas, proporcionando um ambiente de cuidado e bem-estar. Os serviços do spa são cobrados à parte.

Reservas e Mais Informações

Os preços e condições de reserva podem ser consultados diretamente pelo WhatsApp do Daj Resort & Marina.

Sobre o Daj Resort & Marina

Localização

O Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Serviço:

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro-PR – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro.

Coordenadas do Heliponto.

Nome: Ponta da Garças (SD60) CIAD PRO 160

Latitude: 23°17´40’S – Longitude: 049°44’15”W.