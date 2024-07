Daj Resort & Marina oferece um Dia dos Pais INESQUECÍVEL

Confira toda a programação

O Dia dos Pais está chegando e o Daj Resort & Marina preparou uma experiência única e memorável para celebrar essa data tão especial. Localizado em meio à natureza exuberante e com uma infraestrutura de alto padrão, o resort promete momentos inesquecíveis para toda a família, reforçando a importância de dedicar um tempo para o convívio familiar e criar memórias que durarão para sempre.

Para este Dia dos Pais, o Daj Resort & Marina oferece um pacote exclusivo que inclui hospedagem em suas luxuosas suítes, com opções de sacadas com vista para a piscina ou para a natureza ao redor. Além disso, o resort preparou uma série de atividades que prometem agradar pais e filhos de todas as idades, proporcionando momentos de alegria e conexão familiar.

Passeios de bicicleta, pescaria, quadra de tênis e campo de futebol são algumas das atrações nos 200 mil metros quadrados de área. Além disso, na cidade de Ribeirão Claro, algumas empresas especializadas oferecem atividades radicais como tirolesa, rapel e voos de parapente.

Para aqueles que preferem relaxar, o resort dispõe de um spa completo com massagens e tratamentos revitalizantes, além de um bar molhado, piscina com borda infinita, piscina aquecida com cromoterapia e sauna. Essas atividades são ideais para criar momentos especiais de tranquilidade e fortalecer os laços familiares.

“Em um mundo cada vez mais acelerado, dedicar um tempo para estar ao lado da família e criar memórias que durarão para sempre é essencial. O Daj entende essa importância e oferece um ambiente ideal para que pais e filhos possam se reconectar, compartilhar experiências e celebrar juntos momentos inesquecíveis”, comenta a diretora comercial e financeira do Daj Resort & Marina, Carla Brandão Oliveira.

Gastronomia – Os hóspedes poderão desfrutar de uma experiência gastronômica única, com um cardápio especial elaborado pelo renomado chef do resort. Serão servidos pratos que combinam o melhor da culinária local com toques internacionais, garantindo uma experiência gastronômica inesquecível que todos poderão compartilhar e lembrar. A adega é um atrativo à parte com muitas opções de vinhos de variadas uvas e nacionalidades.

Reservas – As reservas para o pacote especial de Dia dos Pais podem ser feitas diretamente no site do resort ou através do whatsapp (43) 3371-3902. As vagas são limitadas, garantindo assim a exclusividade e a qualidade dos serviços oferecidos para celebrar o Dia dos Pais em grande estilo e proporcionar momentos que jamais serão esquecidos.

Localização – Localizado na divisa entre Paraná e São Paulo, o DAJ Resort & Marina é o destino ideal para quem prefere viajar de carro, economizando nos custos de passagens aéreas. O resort é facilmente acessível a partir de várias cidades em ambos os estados, tornando-se uma escolha conveniente para os viajantes.

– 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas

– 50 KM de Santo Antônio da Platina.

– 350 km de Rio Preto e Piracicaba

– 280 km de Ponta Grossa e Maringá

– 240 km de Presidente Prudente e Apucarana

– 185 km de Londrina

– 150 km de Marília e Bauru

– 45 km de Ourinhos

Serviço:

Endereço: Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro, PR

Heliponto ao lado do Daj Resor t& Marina

Coordenadas – Portal das Garças (SD60) CIAD Pro 0160

Latiitude: 26º17´40´´S – Longitude:)049º44´15´´W