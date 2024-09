Dicas de nutrição para tempo seco na região

Alimentação rica em nutrientes

A alimentação durante os meses de seca, como atualmente, requer atenção especial, pois o corpo pode sentir mais os efeitos da desidratação e da falta de nutrientes. Nessa época, é importante focar em alimentos ricos em água, como frutas (melancia, laranja, melão) e legumes (pepino, abobrinha), que ajudam a manter o corpo hidratado.

As recomendações são da nutricionista platinense Nayrana Chagas Vilas Boas (fotos).

Para acompanhamento personalizado para suas necessidades, importante agendar uma consulta nutricional no WhatsApp: (43)99912-5917 com a profissional.

Pode siga-la nas redes sociais para ficar por dentro de dicas sobre mudança de hábitos, emagrecimento e saúde intestinal: @nayranachagas.nutri

Além disso, investir em alimentos ricos em fibras, como cereais integrais e vegetais, auxilia na digestão e na manutenção de uma boa saúde intestinal, que pode ser impactada pela menor ingestão de líquidos.

Também é essencial reforçar o consumo de proteínas magras, que ajudam na manutenção da massa muscular, e gorduras saudáveis, como as encontradas em abacates e oleaginosas, que fornecem energia sustentada. Não se esqueçam de beber bastante água ao longo do dia, mesmo que a sensação de sede seja menor. No mínimo 2,5L de água ao dia!

Manter uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes é fundamental para passar pelo período de seca com saúde e bem-estar.

Dica extra: o uso de óleos essenciais no difusor, pode contribuir, bem como o uso de umidificador no ambiente de trabalho e na hora de dormir.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou nesta quarta-feira (4) situação de emergência em todo o Estado por causa da estiagem que atinge vários municípios do Paraná desde o mês passado. A decisão consta no Decreto 7.258/2024, que autoriza a dispensa de licitação em contratos de prestação de serviços, obras e aquisição de bens necessários ao combate à estiagem pelo prazo máximo de 180 dias.

A medida também reforça a mobilização dos órgãos estaduais sob coordenação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. A situação é causada pela sequência de dias com altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, aumentando os riscos de incêndios florestais e deve persistir pelo menos até metade de setembro, de acordo com o Simepar e a Defesa Civil. A previsão é de que praticamente todas as regiões do Estado registrem baixa umidade relativa do ar e temperaturas altas entre os dias 7 e 15 de setembro.