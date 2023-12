Digital influencer do Norte Pioneiro ganha concurso (ASSISTAM)

Duda Alves mantém parceria com Npdiario há quatro anos

A talentosa Duda Alves, que já colaborou diversas vezes com o Jornal NP Diário e foi peça fundamental no nosso estande durante a EFAPI deste ano (fotos e vídeos), recebeu um reconhecimento de peso nesta semana no último dia 17 de dezembro.

Duda foi laureada no 1º. Concurso Garota Destaque Influencer 2023, um evento organizado pela renomada CDI MODELS.

A premiação, que celebra a excelência no universo da influência digital, não apenas reconheceu o talento de Duda Alves, mas também a presenteou com oportunidades valiosas. Entre os prêmios destacam-se agenciamentos promissores e parcerias de destaque, incluindo uma colaboração exclusiva com o Rezendog, o famoso restaurante do renomado youtuber Rezende.

A notícia da modelo não apenas enche de orgulho seus colegas do NP Diário, onde foi também Gata da Semana, e ainda robustece sua carreira.

“É um reconhecimento merecido para alguém que desde 2018 se dedica com paixão e profissionalismo neste segmento de moda e beleza”, confirma sua Agência de Assessoria, Ferreira Marketing.

A CDI MODELS, responsável pela organização do concurso, é conhecida por destacar e impulsionar talentos promissores no cenário digital. A premiação não apenas reconhece a influência, mas também abre portas para novas oportunidades e parcerias estratégicas.

Leia também: https://npdiario.com.br/cultura/platinense-e-a-nova-gata-da-semana-videos/