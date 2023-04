Programação da Festa de Nossa Senhora da Aparecida na Alemoa

Banda Geração Nativa, cantora Anadark, roda de violeiros, e leilão de animais, são atrações garantidas

Os festeiros já anunciaram a programação da festa em Louvor a Nossa Senhora da Aparecida, que acontece entre os dias 19 e 21 de maio. O evento é um dos mais tradicionais encontros religiosos do município de Siqueira Campos, que acontece no Balneário da Alemoa, atraindo centenas de religiosos, turistas e comunidade. Na programação anunciada pelos festeiros está à apresentação da cantora Anadark, Banda Geração Nativa, Roda de Violeiros, a tradicional cavalgada e fecha com leilão de animais.

Os festeiros que estão organizando as festividades este ano, Agnaldo Barbosa de Lima, Martha Said de Lima, Jhones Jose de Lima Domingos, Eduarda Veyda da Silva Carvalho e o Padre Antônio Ghergolet, esperam contar com a presença das comunidades de toda micro região, Siqueira Campos e municípios vizinhos. Segundo o festeiro Jhones, entre os dias 19 e 21 de maio, os devotos serão recepcionados no Salão de festas da Igreja, com muito churrasco, leitoa assada, doces, Salgados e refrigerantes e dia 21, domingo um super almoço.

As festividades terão início no dia 18 com realização de Santa Missa que acontece às 19h30. No dia 19 realização de Santa Missa as 19h30 e na sequencia abertura do Salão de festas, com leitoa assada, churrasco, doces, salgados e show com Anadark e roda de violeiros. Dia 20 Santa Missa as 19h00 churrasco, leitoa assada e show com o Banda Geração Nativa. Dia 21 as 10h00 vão acontecer a tradicional cavalgada, que partirá da Vila Rural com destino ao Balneário da Alemoa, as 12h00 tradicional almoço no salão de festas e seguir leilão de animais a partir das 14h00, que finaliza o evento.

