Com a chegada do Corpus Christi e do inverno, o asilo São Francisco de Assis de Santo Antônio da Platina pede doações de fraldas para os idosos, nos tamanhos G e GG.

Pontos de coleta: Asilo, Secretaria da igreja Matriz (centro) ou entrega nos dias da Procissão Mariana.