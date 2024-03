Recursos direcionados para Projeto Social



O Rotary Club promoverá o delicioso doce de goiaba, desta vez será para ajudar o Projeto Empoderamento de Meninas, da Comunidade Proclamai, do Aparecidinho 3.

Esse projeto é assistido pelo Rotary desde 2020.

O valor é de R$ 20,00, com entrega no dia dez de março (domingo que vem), das 09h30 às 12 horas, no próprio clube social de Santo Antônio da Platina.