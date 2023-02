Homens são presos em Jacarezinho

Tráfico de drogas

A Polícia Militar de Jacarezinho prendeu dois homens envolvidos com tráfico no fim de semana.

Equipes policiais, em patrulhamento pela Rua Roque Eugênio de Oliveira, avistaram veículo Fiat/Uno com condutor parado em frente a uma residência com um indivíduo saindo desta que, ao perceber a presença das viaturas, tentou fugir.

Diante disso, eles foram abordados. Com o rapaz que tentou fugir, encontraram R$ 315,00, celular LG, e 05 pinos de cocaína. Quanto ao motorista, ele assumiu ser usuário e que estava no local para buscar drogas já pagas via PIX.

Em seguida, a equipe adentrou na casa, e o morador disse que não havia nada de ilícito nela. Em seu interior, em buscas foram localizados, com o cão especialista em farejar entorpecentes, Drack, 85 pinos de cocaína, 24 pinos vazios e 02 comprovantes de depósito de R$ 4.100,00 cada um.

Quando consultado o sistema, foi constatado mandado de prisão em desfavor do condutor do veículo. Assim, os envolvidos receberam voz de prisão e, posteriormente, entregues na delegacia com os objetos apreendidos.