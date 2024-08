Dois morrem em acidente (vídeo)

Fatalidade aconteceu em Santa Mariana

A Polícia Rodoviária Federal atendeu na manhã desta terça-feira, dia seis, uma colisão transversal, no km 70 da BR 369, em Santa Mariana (cidade distante 15 quilômetros de Bandeirantes).

O fato aconteceu por volta das oito horas envolvendo dois veículos, um Ford Fiesta (placas de Foz do Iguaçu) e uma Combinação de veículos (CVC) da Pro Tork (placas de Siqueira Campos).

De acordo com informações do motorista da carreta (que é de Quatiguá), o Fiesta tentou fazer a travessia no trevo para entrar na cidade. Sem tempo suficiente para frear, a carreta colidiu violentamente na lateral do veículo, do lado do condutor. O impacto foi tão forte que o carro foi lançado para dentro de uma área de mata e acabou parando numa roça de milho.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos.

Havia três ocupantes no automóvel: o motorista, um rapaz, e duas mulheres. O jovem faleceu no local, preso nas ferragens. Uma das mulheres foi encaminhada em estado grave para Bandeirantes pelo Corpo de Bombeiros, enquanto a outra encaminhada de helicóptero, em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O condutor da CVC, ileso, permaneceu no local, sendo submetido ao etilômetro, o qual comprovou não estar embriagado.

Compareceram ao local o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Criminalística, IML(Instituto Médico Legal), Concessionária EPR, SAMU – ambulância e Aéreo e PRF, sendo desta última a atribuição de confeccionar o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito.

O trânsito na BR-369 ficou lento, fluindo apenas em uma faixa no sistema “Pare e siga”, mas normalizado depois.

A Polícia Militar de Bandeirantes, sob o comando do Tenente Molina, foi uma das primeiras a chegar ao local, realizando a sinalização da via. A equipe da concessionária, juntamente com ambulâncias e veículos de apoio, também auxiliaram na sinalização, enquanto o Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros. A Polícia Civil também esteve presente para investigar as circunstâncias do acidente.

Agradecimentos pela colaboração à Cleverson Rodrigues/Rádio Cabiúna e à PRF.