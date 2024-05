Dois presos na Vila Formosa em Wenceslau Braz

Maconha, cocaína, crack e armas de fogo

A Polícia Militar de Wenceslau Braz apreendeu no fim de semana diversos ilícitos e prendeu dois homens na Vila Formosa.

Em ação de combate ao narcotráfico, equipes da Polícia Militar e Civil deram fiel cumprimento a um Mandado Judicial de Busca e Apreensão, o qual visava a busca de entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico.

Chegando no local indicado no Mandado, encontraram dois homens e uma mulher. Realizada a busca pessoal nos indivíduos masculinos, em seus bolsos foram encontrados porções de maconha e cocaína. Na residência, havia duas balanças de precisão e diversas embalagens com entorpecentes já fracionados e prontos para a comercialização, se tratando de maconha, crack e cocaína.

Além das drogas, duas armas de fogo e munições, tratando-se de uma garrucha artesanal e um revólver calibre .32. Alguns objetos que possivelmente seriam de origem ilícita também foram apreendidos.

Os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia juntamente com os objetos, armas e entorpecentes apreendidos.

Apreensões