Dom Fernando José Penteado faz 90 anos

Foi Bispo em Jacarezinho entre 2000 e 2010

Dom Fernando José Penteado completou 90 anos de vida no início desta semana. Presidiu a Missa e proferiu a homilia na Paróquia São Domingos, na Região da Lapa, em São Paulo, onde serve como vigário Paroquial desde 2011.

A Celebração contou com a presença do Cardeal de São Paulo Dom Odilo Scherer (sempre cotado para ser Papa), bem como de outros bispos e sacerdotes, sendo que alguns deles foram ordenados pelo próprio Dom Fernando.

A Celebração contou com grande número de fiéis, religiosas, de modo particular pessoas carentes atendidas por Dom Fernando desde seu tempo de Padre, bispo auxiliar de São Paulo e depois de seu retorno ao encerrar seu pastoreio em Jacarezinho. Estiveram representando a Diocese de Jacarezinho o Padre Heliton Ribeiro, e a platinense Aurea Chagas acompanhada por familiares e amigos.

O religioso transparece saúde, lucidez e dedicação, de alguém “apaixonado por Jesus’, nas palavras de Dom Angélico Sândalo. Foi homenageado por sua irmã e sobrinhos, bem como por todos os presentes que testemunharam a presença marcante do bispo em suas vidas.

Sua intenção DE vida de oração e amor à Eucaristia se distinguem como a fonte do seu ser “um Pastor com cheiro das ovelhas”.

Conforme padre Heliton disse ao Npdiario “Dom Fernando é humilde e muito discreto, por onde passou deixou projetos sociais de socorro aos pobres, as mães, às crianças e jovens. Na região de Jacarezinho, foi o principal idealizador, articulador e primeiro Reitor da UENP, sempre como o olhar projetado para o futuro, a fim de que os jovens pudessem se formar e permanecer na região. Nossa gratidão a Dom Fernando e que seu lema de episcopado: Emitte lucem tuam (Envia-nos tua Luz), ajude a todos nós”.

Na foto principal, Dom Fernando. Heliton e Maria Angela que foi secretária do saudoso cardeal Dom Paulo Evaristo Arns.

No dia cinco de julho foi foi nomeado o sexto bispo de Jacarezinho sucedendo a D. Conrado Walter. Sempre trabalhou ao lado do povo com muita humildade e respeito.

Aos 23 de junho de 2010 teve a sua renúncia aceita por limite de idade, pelo Papa Bento XVI.

Em seu lugar, entrou Dom Antônio Braz Benevente(que continua até hoje).