Ditinha e Renato Chagas recebem honrarias em SAP

Exclusivo: Em torno de 14h30m deste sábado, dia cinco, foram inauguradas uma estátua e o busto de duas personalidades locais em frente da Biblioteca Municipal de Santo Antônio da Platina, perto do Hospital Nossa Senhora da Saúde. A do artista Renato Chagas (foto) e de sua mãe, Benedita.

Sinésio Pereira Chueiri, o Kalu, escultor que morou em Santo Antônio da Platina, Curitiba e, hoje, vive em Pato Branco, foi quem produziu as peças.

Homenageados são tio e avó do atual prefeito, Zezão Coelho, que estava presente, assim como familiares e amigos.

Benedita Barbosa Chagas (foto) faleceu em maio de 2016 aos 91 anos. Ditinha, como era conhecida, era viúva do saudoso José Chagas, autor do Hino do município, junto com o filho, professor Renato.

Renato Tadeu Chagas também é nome do Pátio de Formatura do Tiro de Guerra 05-004.

Foi cartunista, escritor e professor brasileiro. nasceu em 28 de outubro de 1949 em Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. Na juventude, escreveu crônicas para o jornal do grêmio estudantil. Posteriormente, escreveu contos para jornais e revistas. Formou-se em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Assis (Assis-SP), passando a lecionar a disciplina em escolas de sua cidade natal.

Ele escreveu a letra do hino da Cidade Joia, composto por seu pai. Trabalhou também como técnico de voleibol e como cartunista no jornal O Estado do Paraná, com as tiras da personagem Gralha Azul. Casou-se com a psicóloga Áurea, com quem teve três filhos: Bruno, Caio e Lucas.

Seu primeiro romance, Os degraus da Agonia, foi publicado em 1977. Teve mais três livros publicados: Uma vez um domingo, em 1979 ( romance), O quinto set, em 1987 e A Montanha dos Lagartos de Ouro (1997).

Faleceu em 7 de março de 2017, aos 67 anos, em um hospital de Curitiba, vítima de câncer de pulmão. Detalhe: Nunca foi tabagista.

Piadista e agregador, deixou uma legião de fãs e amigos, assim como seus pais.

Veja também: https://npdiario.com.br/noticias-da-regiao/falece-ditinha-chagas-aos-91-anos/