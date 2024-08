Dono detido e carro apreendido em Tomazina

Veículo clonado estava com receptador

A Polícia Militar de Tomazina, atendeu ocorrência no fim de semana no Bairro Santo Antônio.

Com recebimento de uma denúncia sobre Renalt/Duster “clonado” circulando na cidade, os policias militares iniciaram as buscas, vindo a localizá-lo numa chácara.

Realizada a abordagem, o indivíduo que estava em posse do SUV afirmou ter comprado há dois anos, no Estado de São Paulo, pelo valor de quatro mil reais.

Verificado a identificação, constataram sinais de adulteração na numeração do chassi e etiquetas “VIN” removidas. Logo na sequência, encontraram uma etiqueta “segredo” no interior, sendo possível identificá-lo com um veículo furtado em 20/01/2019.

Diante disso, o indivíduo foi detido, veículo apreendido e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil local.