Duas vítimas em acidente de carro

SAMU e PRE de Santo Antônio da Platina atenderam ocorrência

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a acidente na terça-feira, 25, em Nova Fátima, na PR-218, por volta das 22h40m.

Um VW/Gol, de Sertanópolis, conduzido por jovem (19 anos) trafegava pela rodovia, no sentido a Ribeirão do Pinhal, quando no Km 106 perdeu o controle e saiu da pista.

O motorista e o passageiro, de 14 anos, tiveram ferimentos e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal de Cornélio Procópio.