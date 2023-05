Duas vitórias para a Pro Tork / KTM Racing Team

Primeiro foi a vez de Zion Berchtold alinhar no gate da 65cc para largar na frente e não dar nenhuma chance aos adversários. “Vim num ritmo bom, com vitória do Brasileiro de Motocross. Estou muito feliz pelo meu desempenho”, afirma o catarinense de apenas 11 anos.

Depois, quem completou a festa da equipe foi outro catarinense, Gabriel Mielke na AX2. “Foi uma prova intensa do início ao fim, a mais disputada da noite. Fiz uma boa largada e assumi a frente nas últimas voltas, levando o time ao lugar mais alto do pódio”, destaca. Seu colega, Be Tiburcio, ainda foi o terceiro colocado.

Agora, os atletas retomam a preparação em suas cidades para a segunda etapa. O Arena Cross irá reunir os competidores no dia 3 de junho, em Jundiaí (SP). A Pro Tork / KTM Racing Team espera manter o bom rendimento, somando pontos importantes na briga pelos títulos da temporada.

Confira a classificação:

Categoria AX2

1º – Gabriel Mielke #102 – 20 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team) 2º – Henrique Henicka #202 – 17 pontos 3º – Be Tiburcio #3 – 15 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team) 4º – Guilherme Bresolin #109 – 13 pontos 5º – Marcello Leodorico #244 – 11 pontos

Categoria 65cc

1º – Zion Berchtold #17 – 20 pontos (Pro Tork / KTM Racing Team) 2º – Guilherme Buozi #274 – 17 pontos 3º – Miguel Boer #357 – 15 pontos 4º – Heitor Mattos #300 – 13 pontos 5º – João Barbosa #23 – 11 pontos

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.