Explodem 2 caixas de banco de Guapirama

Bandidos não conseguiram levar dinheiro

Ao receberem, na madrugada desta quarta-feira, 20, a solicitação sobre explosão de caixas eletrônicos de Guapirama, policiais militares foram ao local e, seguindo o protocolo de atendimento para ocorrências dessa natureza, constataram a veracidade da denúncia.

Imediatamente o local foi isolado e feito contato com Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Paraná, que orientou quais os procedimentos tomar.

Após varredura, não havia nenhum explosivo não detonado, desnecessário, portanto, o deslocamento do Antibombas e então a Polícia Científica foi acionada para a perícia.

De acordo com as diligências preliminares, dois indivíduos masculinos (usando roupas pretas e capacetes) chegaram ao local numa motocicleta (aparentemente alta cilindrada) e, utilizando um “pé de cabra”, arrombaram as portas de vidro das duas agências, sendo a primeira da cooperativa de crédito Sicoob e na sequência do Banco Bradesco.

Na agência do Sicoob não houve explosão.

Já na agência do Banco Bradesco, na Rua Dois de Março, Centro, os marginais detonaram artefato explosivo em dois caixas eletrônicos, causando danos de grande monta.

A princípio não houve subtração de dinheiro.

Equipes da Agência de Inteligência, ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Rádio Patrulha realizaram buscas para localizar os marginas, até momento não foram encontrados, todavia, os trabalhos continuam para prender os autores deste crime (Fotos: Juninho Quiroz).