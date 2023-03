Exuberante Gata da Semana surge linda

Universitária tem 20 anos e reside hoje em Santo Antônio da Platina

Luana Vieira (vídeos e fotos) tem 20 anos, é estudante de Enfermagem e no tempo livre gosta de sair com os amigos, assistir documentários, passar tempo com a família e conhecer novos lugares.

Atualmente, mora em Santo Antônio da Platina, mas é de Carlópolis.

A maravilhosa princesa adora animais, fazer novas amizades e sair um pouco da rotina, porém sem loucuras.

Meiga, bem humorada e ostentando pele de pêssego, a deslumbrante felina surge como a nova e sensacional Gata da Semana.