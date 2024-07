Supercopa em Santo Antônio da Platina

No dia 18 de agosto, um domingo, Santo Antônio da Platina será sede de uma Edição Especial de Vôlei de Praia da Super Copa, nas dependências do Okka Beach Club, academia de areia no centro da cidade, Rua Dom Pedro II, 66, aberto ao público para assistir os jogos.

Parceria da Volero Bernini e Npdiario, haverá atletas da região inteira para jogar a modalidade e passar um dia em prol do esporte.

A categoria será livre e começará às oito horas com a modalidade masculino e feminino e no período da tarde será a modalidade quarteto, onde qualquer pessoa pode se inscrever através do número (43)99860-6183 – André Bernini.

Além do esporte, o bar estará aberto, servindo café da manhã e almoço. O convite está aberto ao público, que poderá contar com estrutura para levar a família e desfrutar de um espaço que lembra praia com muita descontração e relaxamento.