Edmar confirma a candidatura à AMP

Norte-pioneirense já é vice da entidade que une prefeituras

Exclusivo: Edmar Aparecido Pereira dos Santos (fotos) confirmou ao Npdiario na tarde desta quarta-feira, dia 25: Concorrerá à presidência da Associação dos Municípios do Paraná. A eleição está marcada para 20 de março na sede da entidade, Edifício Wawel (4º andar), na Praça General Osório, centro de Curitiba. O mandato será de três anos.

Cumpre o quarto mandato de prefeito de Santa Cecília do Pavão, no Norte Pioneiro. Já é vice-presidente da instituição, que integra as prefeituras paranaenses , tendo como presidente Júnior Weiller, chefe do executivo de Jesuítas, município do oeste.

A chapa, que ainda não tem vice definido, busca unificar os interesses comuns dos 399 municípios, independente de tamanho, vocação econômica ou ideologia política do(a)s atuais mandatários.

Empresário do segmento de prestação de serviços funerários e comunicação (emissoras de rádio). Vereador por dois mandatos, presidiu a AMUNOP, CISMASA, CIEDEPAR e o CISNOP.

É casado com Leizinha Gavioli, com a qual tem um filho, Jean Carlos, duas filhas, Laize e Maria Clara, além de três netos (Miguel, Luíza e Lara).

Presença antiga e constante nas pautas municipalistas, como aumento de repasses das receitas tributárias da União, adicional do Fundo de Participação (FPM), novo Fundeb, cessão onerosa do Pré-sal, reparcelamento das dívidas previdenciárias, transposição dos saldos da saúde, nova Lei das Licitações, promulgação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 128/2022, que impede a criação de encargos pelo governo federal sem previsão de financiamento, entre outras.

Possui os apoios ostensivos do governador Carlos Massa Ratinho e da CNM (Confederação Nacional de Municípios).

Edmar pretende fortalecer o vigoroso trabalho realizado pelo atual presidente, Junior Weiller, ampliando a entidade nos cenários estadual e nacional.

“Quero trabalhar para uma AMP suprapartidária, representativa e mais presente nas discussões que envolvem os municípios. Temos um governador que transformou o estado na quarta maior economia do Brasil, nosso estado é um campo de atração de novos negócios, crescimento populacional e desenvolvimento sustentável e econômico”, disse, adicionando:

“O Paraná é de todos, a vida acontece nas cidades, pequenas, médias ou grandes. Todas com peculiaridades, potencial de crescimento, perfil socioeconômico; atender bem as cidades e seus gestores, através de uma pauta municipalista, faz parte dos desafios da AMP”.