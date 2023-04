EFAPI: Nova dupla confirmada; sai data da escolha da rainha

Expectativa é que seja a maior de todas as feiras da história

Exclusivo: A Sociedade Rural do Norte Pioneiro e a prefeitura definiram as principais atrações artísticas para a 51ª Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. A data, incluída no calendário nacional, está confirmada para os dias 16 e 20 de agosto (quarta-feira a domingo, aniversário de emancipação política platinense).

Bruno e Marrone, Lauana Prado , Guilherme e Benuto, Felipe Araújo e César e Paulinho. Esses são os artistas.

E a dupla Leandro e Romário (vídeos) é a surpresa que a organização havia prometido. A informação está no Portal da Transparência da prefeitura. Os dois se exibirão no sábado, dia 19, na mesma noite que Felipe Araújo.

Nascidos e criados na cidade de Timóteo, interior de Minas Gerais, fazem grande sucesso atualmente.

“Estamos apostando em artistas que não cobram tão caro e que estão despontando, como fizemos no ano passado com a cantora Ana Castela”, afirma Antônio Marcos de Souza, o Marcão (Veja abaixo vídeo da cantora na Efapi 2022).

A Comissão Municipal de eventos detalhou que o concurso da Rainha da 51ª Efapi, cujas concorrentes mais uma vez serão somente para quem reside na cidade, será no dia cinco de agosto às 18h30m na Casa da Cultura. Haverá também um baile depois em local a ser escolhido.

Além da Rainha, serão eleitas a Madrinha, duas Princesas e duas Garotas.

O presidente do Rodeio e diretor da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Wagner Messias garantiu a iniciativa na Expo 2023. Mais uma vez receberá um dos maiores circuitos de Rodeio do Brasil.

Na Arena de Rodeio do Parque de Exposições haverá as presenças dos “Meninos de Camisa Preta”, a Ekip Rozeta, além da Cia Original.

O presidente da Rural, Celso Freitas , disse que a ideia é produzir um evento ainda melhor. O prefeito Professor Zezão já declarou que continuará sendo a maior festa do Norte Pioneiro.

Marcão adiantou que 80% dos camarotes já estão vendidos (são dez pessoas que entram no espaço).

Uma empresa assumirá a praça de alimentação e comercializará refrigerantes como Fanta, Coca-cola, Sprite, Sukita e Guaraná Antarctica e cervejas como Brahma e Skol.

A terceirizada é de Santa Catarina.