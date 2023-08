Efapi recebe 200 mil pessoas em 5 dias

Eventos técnicos contam com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento

A 51ª EFAPI Expo 2023 acontece de 16 a 20 de agosto e é realizada pela Prefeitura de Santo Antônio da Platina e Sociedade Rural do Norte Pioneiro, sendo uma das principais feiras do agronegócio da região e a segunda mais antiga do Paraná voltada à exposições, de acordo com os organizadores. A expectativa é receber 200 mil visitantes nos cinco dias de evento. A edição deste ano é em comemoração ao aniversário de 109 anos da cidade, celebrado no dia 20.

No primeiro dia, o secretário estadual de Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, esteve presente e anunciou a primeira edição do Prêmio Propriedade Leiteira Sustentável Familiar, concurso para estimular a produção sustentável de leite no Norte Pioneiro. As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira (21) nas unidades locais do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar – Emater (IDR-Paraná) e vão até 29 de setembro de 2023.

Entre as atrações musicais, que movimentam o turismo local, estão os sertanejos Bruno & Marrone, Guilherme & Benuto, Launa Prado, Felipe Araújo, Cezar & Paulinho, entre outros. Também acontecerá rodeios e leilão de gados.

Os eventos técnicos da EFAPI contam com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, por meio do IDR-Paraná, além de patrocínio da Copel, Sanepar e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

PRESENÇAS – Participaram do evento o deputado federal Pedro Lupion; os deputados estaduais Anibelli Neto, Alisson Wandscheer, Cobra Repórter, Do Carmo, Luiz Cláudio Romanelli, Tercílio Turini, Tiago Amaral, entre outros; o ex-governador e secretário do Codesul, Orlando Pessuti; o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir César Martins; o presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro e organizador da EFAPI, Celso Freitas; além de prefeitos e lideranças da região da Amunorpi.