Eleição 2024 tem registro histórico

Adversários políticos se reuniram com magistrado e promotora

O juiz eleitoral Djalma Aparecido Gaspar Junior e a promotora Kele Cristiani Diogo Bahena se reuniram, recentemente, com os quatros concorrentes à chefia do Executivo de Santo Antônio da Platina. Aconteceu na sede do Legislativo local com as presenças de centenas de pessoas, entre as quais candidatos a vice-prefeito e vereadores e lideranças da comunidade.

Presentes também Camila Rodrigues Santos Zanin, assessora do juiz, e os servidores da Justiça eleitoral, Melissa e Bruno.

O objetivo foi dirimir o máximo possível as dúvidas sobre as imposições legais, as recomendações e incertezas gerais do pleito de seis de outubro próximo.

Mais do que isso, houve um registro histórico, sendo a primeira vez em 110 anos uma imagem institucional da Justiça, Ministério Público e os quatro candidatos a prefeito. No caso, por ordem alfabética, Alexandre Levatti, Bruna Fogaça, Gil Martins e Valter Pereira

A 22ª Zona Eleitoral do Paraná tem 108 seções e 33.038 eleitores.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario