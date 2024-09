ELEITOR do Colégio Edith vota agora na ANTIGA FANORPI

Faltam 14 dias para eleições

A Chefe do Cartório da 22ª Zona Eleitoral de Santo Antônio da Platina, Melissa Malaghini (foto) confirmou mudança de oito seções no município.

O Colégio Estadual Edith de Souza Prado de Oliveira foi transferido para o Colégio Estadual Dr Ubaldino do Amaral(Ensino Fundamental e Médio), que foi extinto pela Secretaria Estadual de Educação(Seed).

Quem exercia seu direito de voto no prédio antigo do Edith vai utilizar outro estabelecimento de ensino em 2024: na Faculdade Santo Antônio da Platina, antiga FANORPI, no recinto da Efapi.

Quem votava no antigo Ubaldino permanece mantendo lá sua escolha de decidir.