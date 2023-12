Elemento caçado por tentar MATAR RAPAZ

Motivação da tentativa de homicídio não foi revelada

Em Santo Antônio da Platina, a Polícia Militar atendeu ocorrência de lesão corporal de natureza grave, na rua Terezinha Cherubin, Vila Santa Terezinha no último dia 25. E, agora, o responsável – já identificado – é procurado para ser encarcerado.

A Equipe policial foi acionada por um pai que relatou que seu filho havia sido vítima de facada. Houve deslocamento ao local, em que constatou-se o fato, e a vítima estava caída na parte externa da residência com corte profundo na lateral de sua cabeça, ensanguentado. De imediato, foi acionado o SAMU, e até a chegada dos socorristas os policiais prestaram os primeiros socorros e mantiveram o jovem acordado.

A vítima informou à equipe quem foi o autor do crime, já conhecido no meio policial, bem como quem foi o mandante, e que a finalidade da facada era a sua morte.

Sua irmã foi contida no momento, pois estava com comportamento conturbado. No mais, o pai informou que o autor arrebentou a porta para entrar na residência e o mandou ficar para fora, pois iria matar o seu filho. A faca utilizada (foto) foi apreendida e o investigador solicitou que fosse encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

O rapaz foi levado ao Pronto Socorro Municipal pelos socorristas e o criminoso ainda não foi encontrado.