092: Embriaguez ao volante causa batida em Wenceslau BRAZ

Entre um Ford/Fiesta e uma Honda/NX

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina, na noite desta quinta-feira, dia sete, atendeu ocorrência em Wenceslau Braz, na PR-092.

Um Ford/Fiesta, de Tomazina, conduzido por homem (35 anos), trafegava pela PR-422, quando no cruzamento colidiu contra uma Honda/NXR160, de Wenceslau Braz, pilotada por mulher (36 anos),

O motorista do carro fugiu do local, mas foi encontrado e abordado no Bairro Santa Madalena por familiares da moça, até que a equipe policial chegou ao local.

Submetido ao teste de bafômetro, resultou com 0,69mg/l, estando embriagado. Foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local. A motorista da moto, por sua vez, teve ferimentos e recebeu encaminhamento ao Pronto Socorro municipal.