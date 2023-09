Emerson Loth busca penta em ENDURO

Largada em Paraty (RJ) e percurso de 870 quilômetros até chegada em Ouro Branco (MG)

Emerson Loth tem o objetivo de buscar o penta para a Pro Tork Racing Team na 41ª edição do Enduro da Independência. A tradicional prova de enduro de regularidade contará com percurso inédito de aproximadamente 870 quilômetros, entre as cidades de Paraty (RJ) e Ouro Branco (MG), com largada nesta quarta-feira (6/9) e chegada no sábado (9/9).

No primeiro dia, os competidores encaram 360 km rumo a Baependi (MG), cerca de nove horas em cima da moto passando por muitas estradinhas abandonadas e trechos de trilhas mais técnicas. No segundo dia, partem para 320 km até Barbacena. No dia seguinte, 280 km até Ouro Branco, com navegação sendo exigida nos mínimos detalhes. Por fim, a disputa fica no município com mais 140 km de trajeto.

O piloto que representa a maior fabricante de motopeças da América Latina na categoria Elite, detentor dos títulos de 2014, 2019, 2020 e 2022, se mostra animado. “Será algo completamente novo, em uma região que nunca andei. Mas como sou movido a desafios, estou ansioso para encará-lo. Agradeço por estar presente em mais um ano com o apoio da minha equipe, a Pro Tork”, afirma.

Confira a programação do 41ª edição do Enduro da Independência*:

6/9 – Quarta-feira

1º dia – Paraty (MG) a Baependi (MG) – 288,41 km

5h31 – Largada do primeiro piloto – Praia do Pontal – Paraty (MG)

14h50 – Chegada dos pilotos – Praça Monsenhor Marcos – Baependi (MG)

19h – Divulgação dos resultados

7/9 – Quinta-feira

2º dia – Baependi (MG) a Barbacena (MG) – 262,72 km

6h31 – Largada do primeiro piloto – Praça Monsenhor Marcos – Baependi (MG)

14h50 – Chegada dos pilotos – Parque de Exposições – Barbacena (MG)

19h – Divulgação dos resultados

8/9 – Sexta-feira

3º dia – Barbacena (MG) a Ouro Branco (MG) – 201,61 km

6h30 – Largada do primeiro piloto – Parque de Exposições – Barbacena (MG)

13h15 – Chegada dos pilotos – Calçadão – Parque da Cidade – Ouro Branco (MG)

19h – Divulgação dos resultados

9/9 – Sábado

4º dia – Ouro Branco (MG) a Ouro Branco (MG) – 123,82 km

7h – Largada do primeiro piloto – Parque de Eventos – Ouro Branco (MG)

11h57 – Chegada dos pilotos – Parque da Cidade – Ouro Branco (MG)

17h – Premiação – Parque da Cidade – Ouro Branco (MG)

Percurso total: 876,56 km

*A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.