Emerson Loth vence Brasileiro de Enduro

Sexta rodada aconteceu em Braço do Norte (SC)

Emerson Loth conquistou uma vitória importante para a Pro Tork Racing Team na sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, realizada durante o tradicional Enduro das Neves, no fim de semana, dias 10 e 11 de junho, na cidade de Braço do Norte (SC).

Com o resultado na categoria principal, a Elite, o atual campeão nacional subiu da quarta para a terceira colocação na tabela. “Fiquei feliz com meu desempenho, tive alguns problemas nas primeiras etapas, então venho buscando a recuperação. Agora é manter o ritmo”, explica.

A equipe contou ainda com Jony Jachtchechen na classe Over 40, terminando o evento com o terceiro lugar no pódio. O piloto é líder na classificação com larga vantagem de pontos e vem apenas administrando a posição, sem arriscar as chances de título.

De volta a Curitiba, os atletas retomam a preparação, já pensando no próximo desafio. Nos dias 1 e 2 de julho, eles encaram o Enduro das Cachoeiras, em União da Vitória (PR), prova que também será válida pelo estadual. Correndo em casa, a expectativa é de subir aos lugares mais altos do pódio.

Confira o resultado do Enduro das Neves:

Elite

1) Emerson Loth (Pro Tork Racing Team)

2) Guilherme Cascaes

3) Jomar Grecco

4) Samuel Cardoso

5) Eloir Weisshaar

Over 40

1) Geovani Baldissera

2) Dirlanio Lembeck

3) Jony Jachtchechen (Pro Tork Racing Team)

4) Lúcio Flavio Metzdorf Filho

5) Laércio Delazzeri