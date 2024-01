Empossados Conselheiros TUTELARES Platinenses

Os cinco terão mandatos de quatro anos

Nesta quarta-feira, diz dez, os cinco conselheiros tutelares titulares de Santo Antônio da Platina assumiram suas funções. O ato aconteceu na sede da instituição com a presença do prefeito José da Silva Coelho Neto, da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescente CMDCA – Luciana Frufrek e a Secretária do Conselho Elizângela Ap. de Lima, além dos conselheiros.

Reeleitos Edvaldo de Arruda, Simone Santana de Abreu e Marcelo Marcos de Araújo, e eleitos Adimara Bubna Perez de Souza e Alcindo Aparecido Leite.

De acordo com o ECA (o Estatuto da Criança e do Adolescente) são atribuições do Conselho Tutelar e, portanto, dos membros que o compõem, atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados.

Além disso, é responsável por promover o encaminhamento de situações aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade.