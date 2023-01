Empresa abandona obra pública em SAP

Paralisada pavimentação do bairro São Pedro II

A pavimentação do bairro São Pedro II, em Santo Antônio da Platina, foi mais uma vez paralisada pela empresa Amoreira Terraplanagem Ltda, que retirou todo o maquinário e trabalhadores do local. A empresa foi contratada pela prefeitura através de processo licitatório em 2020, e não vem cumprindo os prazos estabelecidos em contrato.

A administração municipal fez o repasse regular das verbas para o pagamento da empresa, porém a Amoreira Terraplanagem Ltda abandonou a obra nesta quarta-feira, 25, alegando que vai fazer o pedido de rescisão contratual, ainda sem justificativa.

No bairro, manilhas e pilhas de pedras foram deixadas interditando as ruas, principalmente no trecho da Avenida Pedro Rodrigues de Oliveira, onde era possível encontrar apenas as placas da empresa.

A Secretaria Municipal de Planejamento já abriu processo administrativo no ano passado devido a atrasos da empresa, que possui pelo menos dez notificações por descumprimento de cláusulas do contrato desde o início da obra, processo que será retomado com a saída dos maquinários do local. A pavimentação do São Pedro II é realizada pelo Governo do Estado com contrapartida da prefeitura municipal e está orçada em R$1,6 milhão e mais de 7,8 mil metros quadrados em asfalto.

De acordo com o Secretário de Planejamento, Alexandre Levatti, o contrato com a empresa e o prazo para finalização da pavimentação estão previstos para 14 de fevereiro deste ano. “Procuramos a diretoria da empresa, porém ela ainda não se manifestou nem apresentou o pedido de cancelamento do contrato. Tomaremos todas as medidas cabíveis ao caso para que a população daquela localidade não fique ainda mais prejudicada”, declarou.

A Amoreira Terraplanagem Ltda foi novamente notificada pela prefeitura municipal nesta quarta-feira, 25, exigindo o cumprimento da obra dentro do prazo. Até o momento, a firma não comentou o fato com a Imprensa.