EMPRESA ATRASA a construção de escola municipal: veja vídeo

Abertura será após mais de dois anos

Exclusivo: O ano letivo de 2025 iniciou no dia 3 de fevereiro, mas a escola municipal de R$ 6,5 milhões com recursos próprios, no centro da cidade, nas ruas Tiradentes e Benjamin Constant (vídeo e fotos).ainda não está aberta. O prazo de 18 meses (um ano e meio) iniciou em julho de 2023, portanto quase dois anos.

O dono da empresa que venceu a licitação, Eliezer Martins, disse ao Npdiario ter passado por dificuldades financeiras, justificando a demora. A reportagem visitou a obra na companhia da Secretária Municipal de Educação e Esporte, Lucimara Ildefonso; da Coordenadora do Ensino Fundamental, Célia Maria Candido da Silva, do secretário do Planejamento Sebastião Bianchi, e o Fiscal da prefeitura, Guilherme Petrine.

Após uma demolição cuidadosa, que custou R$ 179.814,37 ( licitados entre os menores preços), onde estavam o Centro Social e a Farmácia Municipal, a concorrência pública foi realizada, o estabelecimento de ensino teve nova previsão de conclusão: 15 de outubro de 2025.

O começo das atividades no novo estabelecimento de ensino também será fundamental para acabar com a dualidade no Colégio Estadual Tiradentes, que atualmente cede parte do prédio onde está instalado para a Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier, com óbvios transtornos. Esse problema, jamais resolvido em administrações anteriores, enfim, acabará.

Abrigará cerca de 500 alunos. O imóvel é moderno, em concreto armado e alvenaria, e com diversos cômodos para acomodar laboratório, biblioteca, quadra de esportes etc.

A construção é de 2.600 metros quadrados e dois pavimentos. O nome escolhido é Dr. Joel Carlos da Silva Coelho, saudoso advogado e pai do ex-chefe do executivo Zezão.

São hoje oito trabalhadores. A empresa SED Edificações, de Ponta Grossa, é a responsável.

O pagamento é mensal, está em dia, e o recurso financeiro, disponível, ou seja, em caixa.

