ExpoApras: Jaboti participa de evento

Produtos com IG, marcas coletivas e Selo Alimentos do Paraná serão apresentados na ExpoApras

Empresários vão expor e vender seus produtos no estande do Sebrae/PR, em parceria com a Fecomércio PR e Fiep; evento acontece no Expotrade, em Pinhais, a partir de 18 de abril

Pequenas empresas que participam do Programa Selo Alimentos do Paraná, integram o Fórum Origens Paraná, e produtos com Indicações Geográficas (IG) marcarão presença na 40ª edição da ExpoApras. A maior feira e convenção paranaense de supermercados será realizada de 18 a 21 de abril, no Expotrade Convention Center, em Pinhais.

Num espaço conectivo de 200 metros quadrados, que tem a parceria do Sebrae/PR, Fecomércio PR e da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), os empresários terão a oportunidade de expor e vender produtos para supermercadistas e empórios de todo o País.

Conforme o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana, os supermercados representam um segmento de extrema importância para a economia e estão presentes na estrutura, por meio dos sindicatos empresariais do setor.

“Seus dirigentes ocupam cargos de direção na Fecomércio, participando ativamente dos programas desenvolvidos, o que nos aproxima da Apras, nossa parceira preferencial há muitos anos. Estamos presentes em todas as edições da Expoapras, inclusive trazendo empresários do exterior, como na presente edição, para que conheçam a grandiosidade do evento, que é uma demonstração da vitalidade e da pujança da área supermercadista paranaense”, reforça Piana, também vice-governador do Paraná.

No espaço, também serão realizadas aulas-show, coordenadas por chefs do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com produtos com IG, marcas coletivas e das empresas com o Selo Alimentos do Paraná, programa que atesta a gestão e a qualidade para alimentos e bebidas.

“Tradicionalmente, expositores e participantes da ExpoApras conseguem fazer negócios na casa dos seis dígitos. Junto com nossos parceiros, vamos dar a oportunidade de marcar presença e visibilidade para pequenas empresas que estão preparadas para o mercado”, explica o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta.

O empresário de Jaboti, do Norte Pioneiro, Osni Baum, vai participar da feira com a linha de frutas congeladas da Baum Fruit, que possui o Selo Alimentos do Paraná. Este será o segundo ano dele no evento.

A empresa, que hoje possui 30 funcionários, foi fundada em 2017 e, desde o início, conta com o apoio do Sebrae/PR. No portfólio de produtos, frutas picadas e congeladas, 100% naturais e sem adição de conservantes, que são comercializadas no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

“Nosso objetivo é encontrar supermercados parceiros para inserir nossos produtos em Curitiba e região”, adianta.

O site da ExpoApras é este:

https://www.apras.org.br/expoapras/?gclid=EAIaIQobChMInOr9vZCs_gIVf0FIAB2uawdOEAAYASAAEgLGovD_BwE